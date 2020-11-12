Степанов — "Эпицентру": не хотите вводить карантин? Поехали со мной в реанимацию

После того, как на Кабинет министров принял решение о введении «карантина выходного дня», разрешив работу лишь некоторым торговым заведениям, а также аптекам и автозаправочным станциям, в «Эпицентре» с юмором отреагировали на новые ограничения, однако нарвались на резкий ответ министра здравоохранения Максима Степанова.

Так, на страничке торговой сети в Facebook появился пост о «72-часовой пятнице» следующего содержания: «Продукты у нас есть, товары медицинского назначения, лекарства — есть, корм для животных — есть. Завозим горючее».

В ответ на это министр заявил, что контроль за соблюдением «карантина выходного дня» будет, и что коллеги, отвечающие за него, «дадут соответствующий ответ».

«Вы хотите покуражиться, сделать фарс на здоровье людей? Поехали со мной в реанимацию!» — сказал Максимов на брифинге, предложив «покуражиться» перед умирающими и лежащими в реанимационных отделениях украинцами.

Напомним, что учреждениям, которым разрешено работать по выходным, рекомендовали приоритетно обслуживать пенсионеров и людей с инвалидностью с 10:00 до 12:00.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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