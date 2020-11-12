28.16 / 28.39 32.99 / 33.41
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Степанов — "Эпицентру": не хотите вводить карантин? Поехали со мной в реанимацию

11:31 12 ноября 2020
Супермаркет

После того, как на Кабинет министров принял решение о введении «карантина выходного дня», разрешив работу лишь некоторым торговым заведениям, а также аптекам и автозаправочным станциям, в «Эпицентре» с юмором отреагировали на новые ограничения, однако нарвались на резкий ответ министра здравоохранения Максима Степанова.

Так, на страничке торговой сети в Facebook появился пост о «72-часовой пятнице» следующего содержания: «Продукты у нас есть, товары медицинского назначения, лекарства — есть, корм для животных — есть. Завозим горючее».

В ответ на это министр заявил, что контроль за соблюдением «карантина выходного дня» будет, и что коллеги, отвечающие за него, «дадут соответствующий ответ».

«Вы хотите покуражиться, сделать фарс на здоровье людей? Поехали со мной в реанимацию!» — сказал Максимов на брифинге, предложив «покуражиться» перед умирающими и лежащими в реанимационных отделениях украинцами.

Напомним, что учреждениям, которым разрешено работать по выходным, рекомендовали приоритетно обслуживать пенсионеров и людей с инвалидностью с 10:00 до 12:00.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

553

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

Жена Кернеса раскрыла особенность взаимоотношений

Юлия Костецкая с сыном и мужем

«Я восемь лет вымаливала у Бога это дитя… А ты его убил!»

Андрей Богдан

Богдан взбудоражил сеть своим комментарием к посту заболевшего коронавирусом Разумкова

Артем Дзюба

Мастурбировал на камеру: в сети появилось скандальное видео с капитаном сборной России по футболу (18+)

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер