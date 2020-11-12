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Общество и люди

На Львовщине от COVID-19 умерла семья медиков

13:15 12 ноября 2020
львовские медики

Коронавирусная инфекция унесла жизни еще одной семейной пары врачей: в больнице Львова скончались Анна и Богдан Городенчуки из райцентра Сокаль. Анна Николаевна работала акушером-гинекологом в больнице Сокаля, Богдан Ярославович заведовал лабораторией в гастроэнтерологическом отделении. О трагической судьбе супружеской пары сообщил главврач Сокальской центральной районной больницы Роман Швед.

Супруги-медики слегли в больницу в середине октября. Было понятно, что пациенты в зоне риска, в первую очередь, из-за возраста: мужу было 80 лет, жене — 79. Спустя три недели лечения дали о себе знать хронические болезни, и персонал больницы оказался бессилен. Богдан Городенчук скончался 10 ноября, Анна Городенчук — 11 ноября.

У пары остались двое детей. Они, как и родители, работают врачами.

Напомним, ранее в Тараще Киевской области от осложнений COVID-19 умерли супруги-врачи Валентин и Галина Степченко. Всего с начала эпидемии скончались более 9 тысяч человек, из них более двухсот — медработники.

Фото neoradioua/Facebook, Галина Мандюк/Facebook

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