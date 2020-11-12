В России студент обучается онлайн, сидя на березе, — иначе интернет «не берет»

Житель расположенной возле Омска деревни Станкевичи, чтобы подключаться к онлайн-занятиям вуза, забирается на восьмиметровое дерево. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.ru.

Во время пандемии коронавируса студент Алексей Дудоладов занимается на дистанционном обучении. Живет он в деревне Станкевичи, население которой около 40 человек. Из-за отсутствия в населенном пункте мобильной связи парень ради интернета каждый день ходит в лес, где залезает на березу и подключается к занятиям.

В итоге студент записал обращение к губернатору.

В министерстве образования региона пообещали разработать для жителя деревни индивидуальный план обучения на время пандемии.

Напоминаем, в одной из российских деревень жителей просят скинуться на постройку туалета для социальных объектов.

Фото: pixabay.com

112

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter