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Общество и люди

Пятница, 13-е: почему этот день считают несчастливым

18:39 12 ноября 2020
Пятница, 13

Статистика свидетельствует о том, что как минимум раз в год на пятницу выпадает 13-е число. В нынешнем високосном году таких дней два — в марте и в ноябре. В такие даты суеверные люди стараются быть осмотрительнее, чтобы не навлечь беду.

Один из символов дня - черная кошка

И хотя опрошенные исследователи заявили, что в такую «черную» пятницу вероятность бед и происшествий даже ниже, чем в другие дни (они связывают такой феномен с тем, что многие люди ведут себя в этот день гораздо осторожнее), в обществе до сих пор бытует суеверие об особо неудачном или же «ведьмином» дне.

Одним из объяснений может служить история — в Средневековье считалось, что колдовской шабаш может состояться только при участии 12 ведьм и сатаны — итого 13 «участников». Возможно, поэтому в пятницу, 13 апреля 1307 года, король Франции Филипп Красивый отдал приказ об аресте всех рыцарей-тамплиеров и их сожгли на кострах инквизиции.

Ведьмин день

У славян несчастливым днем была любая пятница (без привязки к дате). Наши предки связывали этот день недели с православной святой Параскевой Пятницей. Именно она якобы могла наказать женщин за внеурочную работу (шитье, мытье и так далее).

В медицине панический страх перед этой датой официально считается психическим расстройством и называется параскаведекатриафобией, или фриггатрискаидекафобией, а фобия, связанная с боязнью числа 13, называется трискаидекафобия, или тердекафобия. По статистике, около 60 миллионов человек на земле страдают параскаведекатриафобией.

Напомним, ранее о том, почему мы так боимся этой даты, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

Фото Хвиля, Artismedia

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