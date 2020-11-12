В Одессе отказались вводить «карантин выходного дня»

Введенный 11 ноября решением Кабинета министров «карантин выходного дня» не будет действовать на территории Одессы. Об этом в четверг, 12 ноября, официально заявил секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий ЧС Александр Тиховский.

«На сегодняшний день город Одесса продолжает находиться в „оранжевой“ зоне. Никаких дополнительных ограничительных мер городская комиссия ТЭБ и ЧС не принимала. Поэтому на территории города продолжают действовать ограничения „оранжевой“ зоны, принятые городской комиссией ТЭБ от 15 октября. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте, общественных местах и соблюдении социальной дистанции между людьми», — сказал Тиховский.

Иными словами, отказались утверждать дополнительные ограничения, введенные вчера украинским правительством.

Местные политологи связывают это решение исключительно со вторым туром выборов мэра, который пройдет в Одессе 15 ноября. Так, накануне одесские рестораторы выступили против «карантина выходного дня»: стучали по кастрюлькам у здания обладминистрации. К ним приехал градоначальник Геннадий Труханов и пообещал собравшимся, что будет «звонить в Кабмин и договариваться, что в ближайшие выходные никаких ограничений не будет».

В течение 11 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 663 жителей Одесской области. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии выросло до 30 704 человек. Больше всего инфицированных в Одессе — 12 тысяч 740 пациентов.

По данным Минздрава, от осложнений коронавирусной болезни в Одесской области умерли 17 человек (454 с начала пандемии). Это один из самых высоких показателей смертности в стране.

Напомним, что ранее вводить «карантин выходного дня» отказались во Львове. Горсовет даже готовит иск в суд на решение Кабмина. А вслед за львовским мэром решение Минздрава раскритиковал городской голова Ровно: в ближайшие субботу-воскресенье выполнять распоряжение властей там не собираются.

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