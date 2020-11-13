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Общество и люди

Оденься поприличнее: девушку выгнали из Лувра из-за "слишком глубокого" декольте

5:50 13 ноября 2020
Блогерша из Австралии

При помощи минимального количества одежды на себе девушки и женщины обычно показывают окружающим свое стремление к свободе или красоте.

Но иногда собеседники не могут адекватно оценить подобный «месседж», и ситуация заканчивается весьма плачевно для красавицы.

Именно такой случай и произошел с жительницей Австралии Ньюшей Сиех, которую с позором изгнали из Лувра из-за чересчур откровенного наряда.

По словам девушки в сторис в Instagram, во время поездки в Париж она решила посмотреть в Лувре картины великих мастеров, но охранник не пропустил ее, да еще и «делал оскорбительные жесты», показывая, что нужно «прикрыться» — дескать, ты же пришла в музей, а не на дискотеку.

Тем самым негодяй «разбил» сердце Ньюше, о чем она не преминула сообщить фолловерам.

Между тем, среди подписчиков нашлись те, кто выступил на стороне охранника, сравнивая манеру девушки одеваться со жрицами любви.

«Лувр — это не шопинг-молл!», «Ты же не приходишь в университет полуголой», «Прикройся, а потом иди в музей», — пишут строгие блюстители морали.

К счастью, «моралистов» оказалось «подавляющее меньшинство» — публикация собрала более полусотни тысяч лайков и массу утешительных комментариев. Читатели постаралось утешить блогершу, назвав ее красоткой, а ее наряд — наряд очень стильным и красивым.

Поэтому у блогерши «отлегло от сердца» и она продолжила постить свои «раскрепощенные» снимки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что многие украинские звезды используют «принципы минимализма» при выборе одежды для того, чтобы подчеркнуть красоту своей фигуры, и при этом их стремление находит отклик у фанатов.

Фото: instagram.com/mewsha/

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