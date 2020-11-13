Гордон встретился с Усиком и получил просьбу его ударить

Журналиста Дмитрия Гордона попросили ударить боксера Александра Усика при встрече с ним. Об этом написали в Instagram Гордона.

Дмитрий Гордон пообедал со знаменитыми спортсменами: главным тренером футбольной сборной Украины Андреем Шевченко и боксером-супертяжеловесом Александром Усиком.

«Три богатыря. После обеда с Андреем Шевченко и Александром Усиком», — так подписал фото Дмитрий Гордон.

Фолловеры активно обсуждали фотографию, среди комментариев были и неожиданные сравнения: «Дмитрий, кто сильнее, вы или Усик?», «У вас рама больше, чем у Усика».

А один из подписчиков попросил: «Дмитрий, ударьте Усика». На это Гордон ответил: «Дерзкое предложение».

Ранее сообщалось, что украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик скоро может получить бой с обладателем поясов WBA, WBO и IBF британцем Энтони Джошуа.

Фото: Instagram Гордона

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