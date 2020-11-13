"Смогу вывезти маму из оккупации": экс- узник боевиков Асеев наконец получил квартиру, обещанную Зеленским

Журналист Станислав Асеев, которого в декабре 2019 года освободили из плена боевиков «ДНР», получил квартиру, которую ему обещал президент Зеленский. Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook.

Асеев не скрывает своей радости и, прежде всего, потому, что может забрать из оккупированного Донецка маму. За маму он очень переживает, ведь боевики могут ей отомстить за то, что сам журналист рассказывает правду о жизни в оккупации и зверствах «на подвалах» в ОРДЛО.

«Теперь я наконец смогу вывезти маму из оккупации и ей будет, где жить. А сам я смогу, наконец, не мучиться каждый день мыслями — не бросили ли ее на подвал за то, что говорит ее сын», — уточнил Асеев.

Напомним, Станислав Асеев, известный также под псевдонимом Станислав Васин, с июня 2017 находился в плену боевиков «ДНР». Там его приговорили его к 15 годам заключения.

После возвращения из плена журналист заявил, что главной его задачей в ближайшее время будет работа по освобождению остальных пленных из подвалов боевиков и уже передал списки узников президенту Зеленскому.

Вернувшись на подконтрольную украинскую территорию, парень не сразу смог адаптироваться к мирной жизни.

Недавно Асеев прокомментировал заявления украинских политиков по поводу выборов на оккупированном Донбассе, назвав эти заявления «обменом мечтами».

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