В Киеве прохожий обокрал потерявшего сознание мужчину: сеть негодует

В центре Киева прохожий обокрал мужчину, которому стало плохо, сообщает «Киев Оперативный».

ЧП произошло на улице Жилянской. Мужчина, которому стало плохо, упал, а проходивший мимо неизвестный украл у него деньги и ушел.

«Автор видео вызвала скорую и полицию, а ее муж побежал за вором, но не успел поймать. Если узнали негодяя, напишите нам в личные сообщения», — подпись под роликом.

В сети больше возмутились не столько вором, а теми, кто снимал видео и не предотвратил кражу.

Ранее «ФАКТЫ» писали о банде опытных воров, орудующих в ресторанах и кафе Киева. А также о воровках, жертвами которых часто становятся молодые мамы с детьми, невнимательные подростки, пенсионеры, которые не могут дать достойный отпор.

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