Полностью голая, но в маске: 52-летняя телеведущая показала фанатам, как пережить локдаун

Известная телеведущая Лиззи Канди, восхитившая весной зрителей репортажами, которые вела из дома в бикини, решили еще больше оголиться с благородной целью: убедить фанатов обязательно носить медицинские маски с тем, чтобы максимально защитить себя и окружающих от коронавируса.

На ее публикацию в соцсетях обратили внимание издание Daily Mail.

Журналисты отмечают, что 52-летняя Канди позировала дома без одежды. На размещенном в сети снимке она держит в руках утюг и защитную маску, на доске перед ней лежит множество средств индивидуальной защиты.

«Делаю флаги из защитных масок, чтобы устроить вечеринку, когда все это закончится! Старайтесь оставаться позитивными!» — подписала она пост, который собрал тысячи лайков.

Поклонники Канди по достоинству оценили смекалку жизнерадостной красотки, заявившей, что таким нестандартным образом она готовится к завершению пандемии.

«Ты самая лучшая, спасибо за ободрение», «Как всегда сексуально», «Ты сделала мой день! Мало таких прекрасных женщин, как ты», «Нет слов, обворожительная», — похвалили ведущую фолловеры.

В октябре Лиззи Канди опубликовала аналогичный снимок. Она создала бикини из голубых медицинских масок и попозировала в самодельном костюме в собственном доме. Образ знаменитость дополнила еще одной маской на лице.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Италии женщина при помощи маски изобрела «трикини», благодаря чему спрос на продукцию под ее брендом значительно возрос.

Фото: instagram.com/lizziecundy

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