Хирург, по вине которого умерла женщина, отделался условным сроком

Заведующего хирургическим отделением Перемышлянской центральной районной больницы осудили за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Как сообщили в прокуратуре Львовской области, в мае прошлого года в хирургию Перемышлянской ЦРБ доставили 73-летнюю пенсионерку с тяжелыми травмами после ДТП.

У женщины были переломы таза, левой голени и правого плеча. Тогдашний заведующий хирургическим отделением, находящийся на смене, не предоставил ей необходимую медицинскую помощь.

Не получив необходимого лечения, женщина умерла дома следующей ночью после ДТП.

Приговором суда 44-летний врач признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком.

Напомним, в Киеве полиция открыла уголовное производство в отношении медиков, действия которых привели к смерти 35-летней женщины.

Фото sovetneg.ru/

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