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Общество и люди

Сотни торговцев одного из крупнейших рынков Украины начали акцию протеста против "карантина выходного дня"

11:27 14 ноября 2020
протест в Черновцах

В Черновцах предприниматели одного из крупнейших рынков Украины протестуют против «карантина выходного дня».

Более 300 человек, работающих на Калиновском рынке в областном центре, перекрыли движение транспорта на улице Старожучковский путь, передает «Молодий буковинець».

Акция началась утром. Участники пикета блокировали движение на дороге возле Калиновского рынка и требуют от властей отменить введенные ограничения, в результате которых тысячи работающих на «Калинке» останутся без средств к существованию.

Решение о запрете работы рынков в субботу и воскресенье, кроме продуктовых рядов, приняли городские власти Черновцов на основании решения правительства.

Контролируют соблюдение ограничительных мер сотрудники Нацполиции и Госпродпотребслужбы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мэры многих областных центров проигнорировали постановление Кабмина и отказались вводить на своей территории «карантин выходного дня».

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