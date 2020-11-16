Папа Римский "лайкнул" фото полуголой модели, но потом "передумал"

Папа Римский Франциск, не устающий в последние месяцы радовать и удивлять свою паству неординарными решениями и поступками, поставил лайк под сексуальной фотографией бразильской модели Наталии Гариботто.

Речь идет о снимке в социальной сети Instagram, на котором на модели надеты невидимые стринги, пояс в виде микро-юбки и белые чулки с подтяжками, пишут Известия со ссылкой на Barstool Sport.

На фотографии бразильская модель сексуально выгибается, демонстрируя свои голые ягодицы. Кроме данного снимка у нее в аккаунте имеется большая «коллекция» подобных фото: в основном это откровенные снимки в белье, на которых она демонстрирует свою пышную грудь и соблазнительные ягодицы.

Активные пользователи социальной сети успели увидеть, что лайк под фотографией модели поставил официальный аккаунт папы римского Франциска (он выделялся среди 114 тысяч посетителей в тот день), и сразу же написали модельке.

В свою очередь, она тоже очень обрадовалась, что на нее обратил внимание 83-летний Понтифик, и даже написала ему письмо.

К сожалению, ответа Ната Гата так и не получила, а вскоре со страницы исчез и сам лайк.

Опечаленная девушка решила «в отместку» запостить еще ряд своих фотографий — возможно, они привлекут внимание Папы Римского.

Фолловеры поспешили утешить бразильянку — скорее всего, Папа не сам ведет свой аккаунт, и не причастен к появлению и «пропаже» одобрительного знака.

Сам же Папа никак не комментировал случившееся — скорее всего, занят более важными делами.

К примеру, недавно он, как писали «ФАКТЫ», призывал верующих по всему миру молиться о том, чтобы роботы и искусственный интеллект «правильно служили человечеству». А также подверг критике противников карантина.

Фото: iz.ru

101

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter