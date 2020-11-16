"Магическая" красная нить на руке заболевшего коронавирусом Степанова взбудоражила украинцев

Министр здравоохранения Максим Степанов, который заразился коронавирусом, завязал на руке красную нить. Талисман министра вызвал недоумение в сети

Как известно, красная нить на запястье очень популярна среди звезд американского шоу-бизнеса. Предполагается, что это оберег, который может защитить от зависти и сглаза .

Красная нить на руке Степанова рассмешила украинцев. В частности, в сообществе «Довколоботаніка» иронизируют, что Степанов так решил преодолеть COVID-19. Всем, кто хочет получить «мощный оберег», советуют обратиться в Минздрав. Кто-то посчитал, что так Степанов хочет уберечься от нависшего над ним увольнения. Кто-то возмущен тем, что министр, как человек государственный, рассказывает людям, что нужно делать, а сам непонятно для чего повесил на себя странный талисман.

Напомним, Степанов, который лечится от коронавируса дома, прочувствовал ситуацию «изнутри», сделал для себя несколько важных выводов и продолжает информировать украинцев, что нужно делать, чтобы побороть недуг.

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