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Общество и люди

Муж Юлии Тимошенко подхватил коронавирус

18:19 16 ноября 2020
Тимошенко с мужем

В семье лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко, которая недавно поборола коронавирус, COVID-19 заразился ее муж — Александр Тимошенко.

Об этом народный депутат рассказала изданию Vesti.ua, отвечая на вопрос, как она провела «карантин выходного дня».

«Учитывая то, что у меня муж заболел коронавирусом, я была дома и помогала ему лечиться», — сказала Тимошенко.

Напомним, ранее у Тимошенко коронавирусом переболела ее 83-летняя мама.

Сама же нардеп очень тяжело перенесла инфекцию. По ее словам, она не могла нормально дышать и находилась на грани жизни и смерти.

Сейчас Юлия Тимошенко чувствует себя хорошо. Сегодня она появилась в Раде с новой прической.

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