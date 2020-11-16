28.09 / 28.31 33.05 / 33.43
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

"Неблагодарного" Сенцова резко раскритиковали в сети за пост об "адекватных руководителях"

18:48 16 ноября 2020
Сенцов

Режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в сентябре 2019 из российской колонии, не очень жалует нынешнюю украинскую власть. После президентских выборов в США и Молдове Сенцов написал у себя в Facebook, что гражданам этих стран удалось выбрать себе адекватную власть. Он также выразил надежду, что и украинцам когда-то повезет в этом.

Реакция Сенцова вызвала критику у его подписчиков. Режиссера сравнили с экс-нардепом Надеждой Савченко, которая выступала сначала против освободившего ее президента Порошенко, а сейчас критикует власть Зеленского.

В вину Сенцову ставят то, что он, ругая власть, взял деньги у государства на фильм. Как известно, Госагентство Украины по вопросам кино выделило 25 млн 100 тысяч гривен на фильм Олега Сенцова «Носорог».


Интервью с Олегом Сенцовым, которое он дал журналистке Ольге Бесперстовой, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото baj.by/












166

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Аделина и Сергей

Травма Влада Ямы и признание Надежды Мейхер: самые яркие моменты четвертьфинала «Танців з зірками»

Юлия Тимошенко

Перемена во внешности Юлии Тимошенко поразила украинцев

Дэвид Аллен и Александр Усик

Усик заставил британского супертяжеловеса завершить карьеру в 28 лет

Сенцов

"Неблагодарного" Сенцова резко раскритиковали в сети за пост об "адекватных руководителях"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер