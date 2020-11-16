"Вывезите тело куда-нибудь": власти Скадовска запретили дочери хоронить в городе умершего от COVID-19 отца

Украинка Ирина Войченко рассказала, с какой проблемой столкнулась в Скадовске Херсонской области, чтобы похоронить отца, умершего от коронавируса.

По словам женщины, и.о. мэра Скадовска якобы отказал в месте на кладбище из-за того, что отец Ирины не был зарегистрирован в городе. Войченко пишет, что умерший жил в Скадовске и работал в органах МВД.

Позже чиновник признал, что причина отказа — коронавирус и посоветовал близким «вывезти тело умершего куда нибудь».

Ситуация разрешилась только после звонка на горячую линию в Киев.

В сети вместе с соболезнованиями в связи со смертью близкого человека волна возмущений черствостью и циничностью чиновников.

Напомним, в Минздраве есть перечень требований к службам специально для погребения умерших от коронавируса. Речь идет о защитных масках, костюмах и правилах дезинфекции. Также прописаны нормы проведения ритуальных церемоний.

Как сообщали «ФАКТЫ», на утро 16 ноября в Украине подтверждены 545 689 случаев заболевания COVID-19, из них 9 697 летальных.

Фото: InfoResist

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