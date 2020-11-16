Муж Венедиктовой "срубил по-легкому" 750 тысяч гривен: журналисты раскрыли схему

Муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник провернул схему с увольнением и восстановлением в должности, в результате которой получил 750 тысяч гривен из бюджета. Ранее Венедиктова жаловалась на маленькую зарплату и быстрое исчезновение «финансовой подушки».



Расследование провели журналисты Bihus.info.



По информации расследователей, Денис Колесник, занимавший пост заместителя начальника департамента киберполиции, уволился со службы и восстановился на работе через 10 дней.



При этом ему заплатили, кроме положенного жалованья, разовую финансовую помощь и других выплаты в сумме приблизительно 750 тысяч гривен.

Напомним, в скандал попала и сама генпрокурор. Венедиктова переехала из киевской городской квартиры в госрезиденцию в Пуще-Водице. За аренду она платила вдвое меньше официальной расчетной суммы. Переезд чиновница объяснила «соображениями безопасности».







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