"Нужна депиляция воском": телеведущих рассмешили снимки «пошлых» овощей

Овощи могут быть не только отличным подспорьем для любителей здоровой и экологически чистой еды, но и источником хорошего настроения на весь день.

В этом убедились телеведущие британского утреннего шоу This Morning Филипп Шофилд и Холли Уиллоуби, которых в прямом эфире не на шутку развеселили фотографии «пошлых» овощей, похожих на мужские и женские половые органы. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Daily Mail.

Сначала режиссер программы вывел на экран снимок моркови, которая внешне напомнила журналистам туловище с раздвинутыми ногами. Уиллоуби сквозь смех пошутила, что этому овощу необходима депиляция воском. Она добавила, что ей удалось даже разглядеть пупок на «теле».

В конце концов снимок довел всю съемочную бригаду до истерики. Шофилд и Уиллоуби смеялись так сильно, что не могли произнести законченное предложение. Чуть позже хохотом разразились даже операторы телешоу. Смех только усилился после того, как на экране показали пастернак необычной формы — он оказался похож на тело мужчины с эрегированным половым членом.

Ранее зрители британского откровенного шоу Naked Attraction посмеялись над мужчиной по имени Брайан, который увидел обнаженных женщин, смутился и выбежал из студии. В этот момент ведущая реалити-шоу сказала, что Брайан выглядел так, будто готов был потерять сознание. Через некоторое время герой программы вернулся чуть более уверенный и попросил продолжить шоу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жителей села Борщевая под Харьковом развеселил непривычный любитель овощей: им оказался не привычный для этих мест заяц, а верблюд, который повадился на огород за свежей капустой.

Фото: Daily Mail

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