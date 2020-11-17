Главред «ФАКТОВ» Александр Швец рассказал об ограблении его квартиры

Журналист, основатель, владелец и бессменный главный редактор «ФАКТОВ» Александр Швец в интервью Дмитрию Гордону вспомнил о странном совпадении, которое связано с кражей в его квартире.

«Это как в детективе. Когда я был в первом браке, у нас только родилась доця, мы приехали к теще на Печерск. И я говорю: «Смотрите. Недавно прочитал детектив. Вот сейчас я набираю телефон нашей квартиры — трубку поднимает грабитель и отвечает». Ну, шучу, конечно. Набираю телефон — и грабитель отвечает. Говорит: «Да-да, мы сейчас уже заканчиваем», — сказал Александр Швец.

Естественно, что после этого звонка журналист вместе с женой и дочерью срочно отправился домой.

«Приезжаем. Дверь выбита. У нас там ничего не было. Это вскоре было после того, как я начал работать в „Вечерке“. Да, там было все поломано. Детская кроватка была истоптана сапогами какими-то, были украдены начатые духи и книги. Для меня книги… И Булгаков был украден», — добавил журналист.

Главный редактор «ФАКТОВ» отметил, что преступников тогда задержали, но украденные книги безвозвратно пропали.

«Мне говорит следователь: «Вы можете задать им (грабителям — ред.) несколько вопросов». Я говорю: «Книги где?» Они говорят: «Мы не успели ни продать — ничего. У нас забрали». Да. Самое интересное было то, что потом, когда это дело передали в Московский отдел милиции, и я приехал туда забирать свои книги… Они сказали: «Забрали милиционеры». И [тогдашняя начальник следственного управления киевской милиции Валентина] Поленова позвонила — говорит: «Езжай забери свои книги и еще что-то». Я приехал, и узнаваемый запах духов встретил меня в коридоре. А когда я зашел в отдел и спросил, где изъятые у преступников книги, «отдайте мне мои книги», мне виновато ответили: «Вы знаете, их уже нет. Но зато вы можете выбрать любые другие». И завели меня в комнату, где огромное количество таких книг лежало… И сказали: «Берите любые», — поделился он воспоминаниями.

Александр Швец сказал, что не взял ни одной из этих книг.

«Я представил, что это точно так же украденные ворами. И потом украденные милиционерами книги у тех, кто об этих книгах мечтал всю жизнь, сейчас я заберу у них — и они останутся без этих книг. Я не взял ни одной», — подчеркнул он.

Интервью с главредом «ФАКТОВ» Александром Швецом можно посмотреть вечером 17 ноября на YouTube-канале «В гостях у Гордона». Начало трансляции в 18:00.

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