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Общество и люди

НБУ запускает в оборот 10-гривневую монету в честь пограничников

18:08 17 ноября 2020
Пограничники

Национальный банку Украину вводит в оборот монету номиналом 10 гривень, которая посвящена Государственной пограничной службе Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монета входит в серию Вооруженные силы Украины. Она посвящается погранслужбе, так как эта структура взаимодействует с ВСУ и другими военными формированиями при отражении вторжения или нападения на территорию страны вооруженных сил агрессора.

На аверсе монеты: вверху — малый Государственный герб Украины; в центре — эмблема Государственной пограничной службы Украины.

На реверсе монеты вверху надписи — ГОСУДАРСТВЕННАЯ / ПОГРАНИЧНАЯ / СЛУЖБА УКРАИНЫ, под которыми — очертание карты страны, а внизу — символический пограничный столб. Слева и справа — композиции, которые символизируют деятельность Госпогранслужбы.

Ранее сообщалось, что в Украине выпустили монету в честь военных и медиков.

Фото: МВД

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