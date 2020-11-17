НБУ запускает в оборот 10-гривневую монету в честь пограничников

Национальный банку Украину вводит в оборот монету номиналом 10 гривень, которая посвящена Государственной пограничной службе Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монета входит в серию Вооруженные силы Украины. Она посвящается погранслужбе, так как эта структура взаимодействует с ВСУ и другими военными формированиями при отражении вторжения или нападения на территорию страны вооруженных сил агрессора.

На аверсе монеты: вверху — малый Государственный герб Украины; в центре — эмблема Государственной пограничной службы Украины.

На реверсе монеты вверху надписи — ГОСУДАРСТВЕННАЯ / ПОГРАНИЧНАЯ / СЛУЖБА УКРАИНЫ, под которыми — очертание карты страны, а внизу — символический пограничный столб. Слева и справа — композиции, которые символизируют деятельность Госпогранслужбы.

Ранее сообщалось, что в Украине выпустили монету в честь военных и медиков.

Фото: МВД

117

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter