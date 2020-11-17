Перед смертью попросила помощи для умирающих от коронавируса: история житомирянки потрясла сеть

В Житомире в городской больнице от COVID-19 скончалась Ольга Грабар, доцент «Житомирской политехники». После госпитализации пациентка обнаружила, что лежащим в больнице крайне не хватает медицинского кислорода. Женщина пыталась решить эту проблему через мэра и городской совет, но помощи так и не дождалась.

«Сегодня реанимация работала через раз! А это единственный наш шанс на спасение!!! Вмешайтесь!!! Я знаю вы в этом городе можете все!!! - обращалась 15 ноября Грабар к мэру Житомира Сергею Сухомлину. — Я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще!!! Я сейчас сама тут лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз!!! Бедные врачи в реанимации не знают, что делать!!! Спасите!!!«

Под постом в Facebook отметились представители мэрии. Они утверждали, что кислородом больница обеспечена.

Точно такую же информацию об обеспеченности кислородом распространила больница и городской совет Житомира.

Мэр Житомира также утверждал, что с обеспечением больницы кислородом проблем нет. «Информация о том, что первой больнице не хватает кислорода, это абсолютная неправда. Кислородом первая больница обеспечена на шесть дней работы, кислород есть, проблем нет», — говорил Сухомлин.

17 ноября Ольга Грабар скончалась. Всего за прошедшие сутки (16 ноября) по области зарегистрировано 14 летальных случаев от COVID-19.

Фото Ольга Грабар/Facebook

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