Лишили гадину ужина: в Таиланде жители отбили кота у двухметрового питона
Питоны часто отличаются просто «зверским» аппетитом и в состоянии проглотить даже кенгуру. Поэтому участь бездомного кота на одной из дорог Таиланда была практически предрешена: он, скорее всего, стал бы «ужином» для огромной рептилии, которая вышла на охоту посреди ночи.
К счастью для пушистика, на его защиту встали небезразличные тайские граждане. Видео инцидента приводит телеграмм-канал Mash.
На ролике видно, как змей изо всех сил пытается задушить свою жертву.
Но пришедшие на помощь коту люди начинают пинать питона ногами и палками, а также другими всеми доступными им способами.
В результате борьбы тайского «мурлыку» удалось освободить.
Обессиленный от неравной битвы, он ещё несколько секунд неподвижно лежал на земле, пока лишённый добычи питон уползал обратно в джунгли.
Набравшись сил, хвостатый вскочил и поспешил по своим делам.
«К сожалению, у него теперь осталось только восемь жизней», — шутят пользователи в Сети.
Ранее «ФАКТЫ» писали о схожем случае, который произошел в Индии: там люди заставили питона выплюнуть антилопу, сохранив тем самым ей жизнь. А в ЮАР питон остался без обеда из-за проделок коварной гиены.
Фото: Mash59
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