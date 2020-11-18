Какая большая рыба! Полуголые модели порадовали любителей рыбалки календарем

В мире продолжается бум на выпуск календарей, предназначенных для людей определенных профессий или увлеченных какими-то видами хобби.

Не остались «обделенными» в этом смысле и любители рыбалки: для них постаралась фирма Carponizer, запустившая настенный календарь, состоящий из фотографий полуобнаженных женщин с большими рыбами, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Daily Star.

На фото для календаря некоторые участницы съемок прикрывают рыбами грудь или половые органы, одна из моделей держит карпа между ног.

Сообщается, что заказать календари можно в интернете за 18,95 доллара.

Издание отмечает, что первый, пробный выпуск календаря, на котором фигурировали девушки и рыбы, увидел свет более пяти лет назад.

В 2016 году автор проекта Хендрик Пойлер рассказывал, что особенное беспокойство у него вызывало благополучие карпов. «Во время съемки за нашими чешуйчатыми друзьями ухаживали двое экспертов», — утверждал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главная цель, с которой выпускаются подобные календари — это сбор средств на благотворительность. В частности, так поступили жители деревушки Ивейд в британском графстве Кент, любительницы домов на колесах и третьекурсники ветеринарного факультета новозеландского университета Мэсси. Но всех перещеголяли работницы российского завода, выпустившего полуэротический календарь — «соперника Pirelli», озаглавившие свой шедевр «Поднимет все».

Фото: Daily Star

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