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Общество и люди

В Киеве после снегопада коммунальщики решили покосить траву: сеть в недоумении

15:56 18 ноября 2020
Покос травы

В столице стригут газон, несмотря на то, на нем лежит недавно выпавший снег. Такое видео размещено на странице «Киев Оперативный» в Facebook.

«Вдоль канала на Русановке стригут газон. Может, кто знает, зачем они это делают в снег?» — говорится в посте к видео.

Ролик быстро собрал десятки комментариев, в которых пользователи обсуждают действия работников коммунальной службы. Вот наиболее примечательные из них: «Мне газон делали ребята, предупредили что на зиму надо оставить 2 см травы. Остальное состричь. На лето норм 6 см. Может, тут такое же?», «У них, кстати, целый список, что лучше всего делать в снег и дождь: косить траву, класть асфальт, чинить трубы с горячей водой, собирать опавшие листья и т. д.«

Фото: скриншот

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