Под Киевом женщина умерла на пороге больницы, которая отказалась ее принять

На Киевщине 53-летнюю женщину отказались госпитализировать в реанимацию, и она умерла на пороге Боярской больницы. Об этом сообщает ICTV.

По словам родственников умершей, скорую помощь вызывали несколько дней подряд, но медики не приезжали, а отсылали к семейному врачу. Однако он тоже был на вызовах. Добиться приезда скорой помощи удалось лишь после звонка на горячую линию Минздрава.

Приехавшие медики диагностировали у женщины микроинсульт, но сделать кардиограмму не смогли, так как аппарат не работал.

Женщину доставили в Боярскую больницу, где заявили, что заведение — опорное по коронавирусу, и реанимационное отделение давно переполнено.

Пока медики пытались решить, что делать дальше, женщина умирала на руках у своего мужа. Тогда врачи попытались реанимировать ее — делали массаж сердца, вводили адреналин, ставили капельницу, но это не помогло.

В областном департаменте здравоохранения заявили, что заполнены только чуть более половины коек.

«У нас 58% коек только заняты больными. На сегодняшний день 371 койка, которая обеспечена кислородной подачей — свободна. Да, неделю назад было хуже. Та информация, которую мы имеем на утро, меняется в течение нескольких часов», — сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации Елена Ефименко.

Ситуацию со смертельным исходом проверит специально созданная комиссия.

Родственники умершей женщины подали заявление в полицию.

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