Специалисты предупредили, что мыть одну из частей тела каждый день опасно

Несмотря на то, что во время пандемии коронавируса чистота тела и соблюдение правил гигиены становятся жизненно необходимыми правилами, для некоторых частей тела нужно делать исключения.

Так, по мнению стилиста и парикмахера Жюльен Фарель, мыть голову и волосы каждый день не стоит, пишет издание GQ.

Фарель уверена, что использование шампуней и других средств для волос каждый день приводит к смыванию натурального сала, которое вырабатывается на коже головы, и, в свою очередь, сухости и ломкости волос.

Эксперт отметила, что зачастую люди считают, что ежедневное мытье головы даст благоприятные результаты. Однако, вероятнее всего, это лишь усугубит ситуацию и приведет к серьезным последствиям. При этом сухость в области головы — это не самый негативный исход, подчеркивает Фарель.

Человек, который моет голову каждый день, может обнаружить, что его волосы стали загрязняться чаще, а также активно выпадать.

Специалист отметила, что волосы становятся гораздо менее жирными, когда они реже моются шампунем, так как голова вырабатывает кожное сало (натуральные масла), которые помогают сохранить волосы здоровыми и мягкими. Кроме того, говорит Жульен, достаточно просто запустить волосы под воду, чтобы удалить лишнее сало, но слишком частое использование шампуня полностью его удалит, оставив волосы в не самом «пригодном» состоянии.

Она добавила, что единственным исключением из этого правила являются люди с жирным типом кожи. «Если ваши волосы жирнеют уже к 5 часам вечера, вам, возможно, придется чаще мыть голову шампунем, чтобы сбалансировать их уровень», — объяснила она.

Напомним, что специалисты не рекомендуют мыть горячей водой лицо. По словам специалистов, это может привести к ее краткосрочным и долгосрочным повреждениям, включая разрыв или расширение кровеносных сосудов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как часто нужно менять расческу и зубную щетку.

Фото: dw.com

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