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Общество и люди

Михайлов день 2020: душевные открытки и поздравления

7:15 21 ноября 2020
Архистратиг Михаил

21 ноября отмечают большой церковный праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. А в народе этот праздник называют Михайлов день. У него просили заступничества от врагов, болезней и темных сил. Когда гремел гром, люди крестились и говорили, что это Михаил ведет войну с чертями. Образ Михаила олицетворяет победу добра над темными силами.

«ФАКТЫ» предлагают душевные поздравления и открытки с праздником.

«Поздравляем всех верующих с Михайловым Днем, а всех Михаилов с днем их покровителя и желаем им быть мудрыми и справедливыми, как их тезка. Всегда следовать своему пути и хранить верность выбранной идеологии. Пусть в любой ситуации другие люди уважают вас и ваш выбор».

Михайлов день пришел к вам в дом.
Пусть мир, достаток будут в нем,
Пусть солнце светит вам с небес.
Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,
А в семьях — радости, тепла.
Пусть Бог всегда вас бережет,
Пусть праздник счастье принесет!

«Пускай Архангел Михаил хранит от бед, от горя и от сглаза. Пускай покой, и теплый свет согреют ваши души и дома. Пускай не бедствует карман, пускай сердца будут богаты любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!»

В День Михайлов поздравления
Шлю сердечно нынче вам,
Пусть сопутствует удача
И не будет жизни драм.

Пусть Святой вам путь укажет,
Защитит и укрепит,
Верой крепкой и надеждой
За старания наградит.

Пусть день Святого Михаила
Наполнит жизнь твою добром,
Чтоб в ней гармония царила,
Пускай уютным будет дом,
Пусть в нем огонь любви горит
И придает душевных сил!
Пусть счастье в доме сохранит
Святой Архангел Михаил

Также читайте: какие традиции и приметы праздника, что стоит, а чего нельзя делать в этот день.

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