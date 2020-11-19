Михайлов день 2020: душевные открытки и поздравления

21 ноября отмечают большой церковный праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. А в народе этот праздник называют Михайлов день. У него просили заступничества от врагов, болезней и темных сил. Когда гремел гром, люди крестились и говорили, что это Михаил ведет войну с чертями. Образ Михаила олицетворяет победу добра над темными силами.

«ФАКТЫ» предлагают душевные поздравления и открытки с праздником.

«Поздравляем всех верующих с Михайловым Днем, а всех Михаилов с днем их покровителя и желаем им быть мудрыми и справедливыми, как их тезка. Всегда следовать своему пути и хранить верность выбранной идеологии. Пусть в любой ситуации другие люди уважают вас и ваш выбор».

Михайлов день пришел к вам в дом.

Пусть мир, достаток будут в нем,

Пусть солнце светит вам с небес.

Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,

А в семьях — радости, тепла.

Пусть Бог всегда вас бережет,

Пусть праздник счастье принесет!

«Пускай Архангел Михаил хранит от бед, от горя и от сглаза. Пускай покой, и теплый свет согреют ваши души и дома. Пускай не бедствует карман, пускай сердца будут богаты любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!»

В День Михайлов поздравления

Шлю сердечно нынче вам,

Пусть сопутствует удача

И не будет жизни драм.

Пусть Святой вам путь укажет,

Защитит и укрепит,

Верой крепкой и надеждой

За старания наградит.

Пусть день Святого Михаила

Наполнит жизнь твою добром,

Чтоб в ней гармония царила,

Пускай уютным будет дом,

Пусть в нем огонь любви горит

И придает душевных сил!

Пусть счастье в доме сохранит

Святой Архангел Михаил

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