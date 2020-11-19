День сыновей 2020: красивые открытки и пожелания
День сыновей — довольно молодой, но уже ставший популярным праздник. Его отмечают 22 ноября. В этот день принято поздравлять сыновей и их родителей. А еще — это отличный повод собраться семьей, подарить родным тепло и заботу.
Предлагаем поздравить сыновей с праздником красивыми открытками и душевными строчками. А тем, кто находится далеко, можно отправить смс.
«Поздравляем всех сыновей и всех родителей, которым судьба подарила мальчиков, с праздником. Нет в мире ничего лучше и чище любви родителей к детям и любви детей к родителям. Пусть же наши сыновья всегда радуют нас и приносят нам только положительные эмоции».
Сегодня праздник необычный:
Поздравим их мы поскорей —
Тех, у кого в семье мальчишки —
С прекрасным днем, с Днем сыновей.
Пусть сыновья растут на радость,
Чтобы был в семье покой, уют.
Пусть обеспечат вашу старость
И только радость в дом несут.
Сегодня праздник сыновей.
И это праздник каждой мамы,
Ведь нет ничего важнее —
Чтобы вырос сын, хороший самый.
Сыночек, с праздником тебя,
Спасибо, что такой хороший,
Любимый, вырос у меня,
Хоть и бывало в жизни сложно.
Желаю в жизни бед не знать,
Счастливым самим быть на свете.
Еще хочу я пожелать,
Такими же чтобы были твои дети!
День сыновей — прекрасный праздник
Для тех, кто мальчиков растил.
Больших мужчин и славных малых
Для человечества открыл.
Спасибо скажем мамам, папам,
За их нелегкий, важный труд.
Пусть в здоровье, всегда много
Мальчишки милые живут.
Сегодня праздник очень важен
Для мам и пап, чей сын растет.
С Днем сыновей Я вас поздравляю,
Пусть он вам счастье принесет!
Сынок пусть подрастает крепким,
Смышленым, смелым, боевым,
Радость, тепло в дом доставляет
И будет самым!
***
Желаю в сердце доброту хранить
Всем тем кто «Сын» несет по жизни звание.
Хорошим человеком всегда быть,
Преуспеть и найти призвание.
Не забывать родителей, любить их,
Чтобы взгляд их был от дел ваших светлее.
Всегда счастливой дорогой идите,
Мир озаряя радостью вокруг. С Днем сыновей!
Открытки от bonnycards.ru
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter