День сыновей 2020: красивые открытки и пожелания

День сыновей — довольно молодой, но уже ставший популярным праздник. Его отмечают 22 ноября. В этот день принято поздравлять сыновей и их родителей. А еще — это отличный повод собраться семьей, подарить родным тепло и заботу.

Предлагаем поздравить сыновей с праздником красивыми открытками и душевными строчками. А тем, кто находится далеко, можно отправить смс.

«Поздравляем всех сыновей и всех родителей, которым судьба подарила мальчиков, с праздником. Нет в мире ничего лучше и чище любви родителей к детям и любви детей к родителям. Пусть же наши сыновья всегда радуют нас и приносят нам только положительные эмоции».

Сегодня праздник необычный:

Поздравим их мы поскорей —

Тех, у кого в семье мальчишки —

С прекрасным днем, с Днем сыновей.

Пусть сыновья растут на радость,

Чтобы был в семье покой, уют.

Пусть обеспечат вашу старость

И только радость в дом несут.

Сегодня праздник сыновей.

И это праздник каждой мамы,

Ведь нет ничего важнее —

Чтобы вырос сын, хороший самый.

Сыночек, с праздником тебя,

Спасибо, что такой хороший,

Любимый, вырос у меня,

Хоть и бывало в жизни сложно.

Желаю в жизни бед не знать,

Счастливым самим быть на свете.

Еще хочу я пожелать,

Такими же чтобы были твои дети!

День сыновей — прекрасный праздник

Для тех, кто мальчиков растил.

Больших мужчин и славных малых

Для человечества открыл.

Спасибо скажем мамам, папам,

За их нелегкий, важный труд.

Пусть в здоровье, всегда много

Мальчишки милые живут.

Сегодня праздник очень важен

Для мам и пап, чей сын растет.

С Днем сыновей Я вас поздравляю,

Пусть он вам счастье принесет!

Сынок пусть подрастает крепким,

Смышленым, смелым, боевым,

Радость, тепло в дом доставляет

И будет самым!

***

Желаю в сердце доброту хранить

Всем тем кто «Сын» несет по жизни звание.

Хорошим человеком всегда быть,

Преуспеть и найти призвание.

Не забывать родителей, любить их,

Чтобы взгляд их был от дел ваших светлее.

Всегда счастливой дорогой идите,

Мир озаряя радостью вокруг. С Днем сыновей!



Открытки от bonnycards.ru

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