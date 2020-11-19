День ангела Матвея: душевные поздравления, стихи и открытки

29 ноября отмечают День ангела Матвея, а церковь вспоминает апостола и евангелиста Матфея. Предлагаем красиво поздравить всех Матвеев с праздником.

С именинами, Матвей.

Не печалься, не болей.

В жизни будет все путем,

Только сделай ход конем.

Пусть решаются задачи,

Пусть сопутствует удача,

Никогда не падай духом,

Ни пера тебе ни пуха.

Не теряйся без причин,

Выбирайся из пучин.

Ведь мужчина ты, боец,

Будь по жизни молодец.

Я помолюсь за Матвія всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

Пускай День Ангела удачу

Тебе сегодня принесет,

Жизнь станет радостней и ярче

И непременно повезет!

Матвей, дарованный ты Богом

Своей семье, планете, мне!

В День именин уйдет тревога,

Любовь засветит на Земле!

Честней нет в мире человека,

Любимый, сказка пусть живет,

И радостным прольется светом,

И никогда не уплывет!

С именинами Вас, Матвей,

Поздравляю! Пусть станет светлей

Путь Ваш жизненный, пусть на нем счастье

Вам подарит благое богатство!

Пусть здоровье крепчает с годами,

Любви солнце пусть светит над Вами!

И не будет пускай огорчений,

Вам желаю успешных свершений!







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