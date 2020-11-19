Наталия Орлянская: «Ноют все кости, трясутся руки. Начались проблемы с памятью» (часть 34)

«Мне в пятницу, 30 октября, ехать на 4-ю химию, и сегодня сообщили, что назначили еще укол для костей. Так что мне не хватало 9 тысяч с хвостом, а теперь резко стало 22 с хвостом… Буду благодарна за любую помощь, вы это знаете. Можно, конечно, пропустить укол, но не хочу — так кости болят последние недели, что буду обсуждать с анестезиологом дозу волшебных пластырей. А пока приходится еще догоняться уколами…» — написала 28 октября журналистка Наталья Орлянская в «Хрониках cancer girl» в Facebook, где рассказывает о своей почти двухлетней борьбе с неоперабельным онкологическим заболеванием. Следующий пост Наташа разместила в соцсети спустя почти месяц. «ФАКТЫ» с разрешения Орлянской продолжают публикацию ее дневника, а для тех, кто может помочь нашей коллеге, сообщаем номер ее гривневой карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394.

18.11.2020. Хроники #cancer_girl. Игры с памятью.

Прошла первый цикл — 3 курса, по-новому протоколу химио-иммунной терапии. Предварительно врачи предупреждали о побочке.

Подтвердилось: слабость, сонливость…

А еще мерзко ноют все кости, болит голова, нарядно, как с похмелья, трясутся руки, отдельного внимания требуют зубья. Я вот радовалась, что до болезни пролечила все зубы… Могу утереться — снова вылез кариес (И ничегошки с ним не поделать-сделать — бо любое хирургическое повреждение сейчас будет очень долго заживать).

Почему-то пузо снова болит и раздувается до вида сильно беременной. Хотя прямо сейчас я знаю, чего мое брюшко возмущается: а вам бы понравилось, если бы в вас залили пол-литра йодного раствора (это контрастное вещество) для КТ? А во рту держится стойкий вкус йода… Волшебно…

А самое пугающее для #cancer_girl: начались проблемы с памятью — забываю, что хотела сказать еще во рту (Вот завтра хочу уточнить, откуда это-то вылезло).

Я говорила и повторю еще раз, как там? — в здравом уме и при памяти — овощ из #cancer_girl не вырастет — я не дам этому процессу зайти слишком далеко.

А пока анализ крови зато, как для #cancer_girl, сейчас вполне приличный (предыдущий был вообще ужасным).

Так я завтра еду на контроль — тащу свежее КТ своему онкологу. Еще его не видела, на всякий случай готовлюсь к сюрпризам.

Заодно там и ПЦР сделаю — большой респект клинике — если решили пускать на территорию только со свежим анализом, то озаботились каким-то крутым аппаратом, который делает ПЦР за 20 минут (а то раньше надо было делать в другом месте и подгадывать, чтобы успеть в клинику за 3 дня, пока анализ считается «свежим»).

Я, честно, не знаю, зачем такое полотно наваяла (Но мне пара человек написали, что #cancer_girl пропала). Кстати, а вам надо/интересно вотэтивсе подробности? Может, я только эфир засоряю…



Наразi — тута я, пока жива, хожу сама — но с костыликом, обуваюсь с помощью (кто под руку попадется). Пока башка работает, буду писать.

Правда, этот сезон для меня традиционно тяжелый, буду с ним бороться. Хотя карантин оставляет очень скудные возможности для развлечений и при финансовой кризе (моей тощо).



Денежков осталось мало, около 20 тысяч грн, а лечение, скорее всего, продолжат. То есть это очередные 70 с хвостом тыс. грн — в «Фонд поддержания жизнедеятельности одного смертельно больного пациента» — прямо скажем, довольно рискованный и сомнительный проект. На любителя.



Если серьезно, чем дольше #cancer_girl живет, тем больше убеждается, сколько в мире хороших крутых и добрых людей. Спасибо вам за каждый подаренный мне день. Обнимаю.

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