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Общество и люди

«А салон тоже так моют?»: пользователей сети шокировал водитель киевской маршрутки

15:43 19 ноября 2020
Маршрутка

В Киеве сняли видео, как водитель маршрутки на Дарнице моет ее грязной водой из лужи. «Киев Оперативный» опубликовал ролик в своем Telegram-канале.

Видео быстро собрало десятки комментариев.

Многие пользователи высмеивают это бессмысленное, с их точки зрения, дело: «Мыть маршрутку в луже — это классика жанра», «А салон тоже так моют?», «Окей, а потом он это дело так и оставил, или потом все же промыл чистой водой/сухой тряпкой?«

Но находятся и те, кто защищает водителя: «Я думаю, это не в человеке проблема, он наоборот хоть как-то постарался, чтобы машина была чище…», «Просто можно грязной водой размочить грязь, чтобы потом легче было отмыть».

Находятся и те, кто считает, что таким образом экономятся деньги, и проблема заключается «в перевозчике, который не компенсирует мойку, а вешает все на водилу».

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«А салон тоже так моют?»: пользователей сети шокировал водитель киевской маршрутки

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