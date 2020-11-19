Сексуальное образование подкачало: подростки в Украине рожают тысячами

В 2019 году в Украине более трех тысяч родов были у девушек в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает УНИАН.

В Украине низкий уровень использования контрацептивов среди молодежи приводит к беременностям и родам у несовершеннолетних девушек. Об этом заведующий отделом возрастных особенностей здоровья Центра общественного здоровья Минздрава Ирина Сорока заявила на онлайн-конференции, посвященной теме: «Внедрение комплексного сексуального образования и принципов гендерного равенства: перспективы в Украине в 21 веке».

Она отметила, что несовершеннолетние, как правило, не наблюдаются в женских консультациях и рожают вне медучреждений.

В 2019 году также зарегистрировано 3 329 абортов, из них 2 632 — у девушек в возрасте 18−19 лет.

«В 15−17 лет львиная доля таких прерываний — 46% первой беременности, а более 50% - это уже не первое прерывание беременности в таком незрелом возрасте», — сказала Сорока.

У многих молодых людей обнаруживают венерические заболевания.

На основании этих данных Сорока заявила о необходимости внедрения комплексного сексуального образования в учебных заведениях.

Фото: pixabay.com

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