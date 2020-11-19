Львовские рестораторы обратились к власти, сняв штаны

Рестораторы Львова обратились к центральной власти с требованием отменить «карантин выходного дня» и начать реально, а не показательно контролировать выполнение требований соблюдения дистанции, штрафовать за несоблюдение масочного режима, сделать безопасным транспорт.

«Если это необходимо, вводите локдаун. Закрывайте все, абсолютно все, так как это сделали Австрия и Словакия. Это для того, чтобы остановить эпидемию. И не так, как в прошлый раз. Но срочно на 3 недели. Чтобы все могли это планировать», — с такими словами обратились львовские предприниматели.

При таких условиях львовяне обещают первыми закрыться. Они призывают власть научить людей жить рядом с вирусом. По их мнению, лучше полностью закрыться именно сейчас, чтобы иметь возможность возобновить работу на новогодние праздники.

По их словам, во Львове Рождество не остановит ни один карантин.

«Мы закроемся первыми и покажем пример всем, как это сделали и в прошлый раз, без всяких «велюров», — пообещали предприниматели.

Рестораторы просят власть обратить внимание на медицину — тестировать население, открывать госпитали. А заместительнице главы Минздрава, которая призывала предпринимателей поискать временную работу в больницах, рестораторы предложили посидеть дома.

Львовяне напомнили, что власть оставила их без штанов, но они не дадут сделать это с тысячами своих работников. В конце ролика все обращавшиеся к власти показались во весь рост — все они были без брюк.

Напомним, в прошлые выходные львовская мэрия пошла на хитрость, объявив выходные дни рабочими. Предприниматели вышли на работу, но полицейские, в свою очередь, контролировали соблюдение требований карантина. В итоге на рынках города наблюдались стычки торговцев с полицией. Правоохранители пытались составить протоколы и выписать штрафы за нарушение карантина, а торговцы пытались отстоять свое право работать в субботу.

128

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter