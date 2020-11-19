В Черкассах открыли памятник бойцам АТО, созданный дочерью погибшего героя, о котором писали "ФАКТЫ"

В четверг, 19 ноября, в Черкассах на площади Славы открыли мемориальный комплекс «Несокрушимые духом». Памятник посвящен участникам АТО, погибшим на Донбассе.

Мемориал выполнен по уникальному эскизу, который нарисовала дочь погибшего бойца батальона «Донбасс» Владимира Ложешникова — Дарья. Девушка победила в городском конкурсе. В то время ей было 16 лет.

Капитан милиции в запасе Ложешников Владимир Иванович — бывший старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступности в 2014 году в составе батальона оперативного назначения «Донбасс» воевал в зоне АТО. Погиб в Иловайске. Награжден орденом «За мужество» III степени посмертно.

О кровавых событиях под Иловайском «ФАКТАМ» рассказала санитар батальона «Донбасс» Елена Кошелева.

Она вспоминала, как пыталась помочь раненому Ложешникову, у которого после обстрела не было половины бедра. Мужчина болел диабетом, шансов спасти его практически никаких не было. Но все равно санитар старалась промыть и обработать раны, наложить шины. Ложешников прожил двое суток. У него очень быстро развился сепсис. Через время Кошелева списалась с сыном погибшего, попросила прощения.

Подробно о событиях на Иловайской дуге в материале «ФАКТОВ».

Фото npu.gov.ua/

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