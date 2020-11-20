"Совсем не изменилась": предполагаемая любовница Путина вышла в свет после долгого перерыва

Известная российская гимнастка и «медиаменеджер», которую британские журналисты считают женой 68-летнего президента РФ Владимира Путина и человеком, уговаривающем его оставить в будущем году свой пост, после долгого перерыва вновь появилась на публике.

Ее сфотографировали вместе с прославленным тренером по художественной гимнастике Ириной Винер, пишет МК.

Снимок появился на фанатской страничке спортивного педагога.

Издание отмечает, что не совсем понятно, где был сделан кадр, но, судя по всему, это какое-то официальное мероприятие.

Ирина Винер надела черное платье, украшенное ниспадающими шестью волнами белыми бусами. А Алина надела обтягивающее блестящее платье, продемонстрировав, что находится в прекрасной форме.

Свежее фото «народной любимицы» произвело в Сети настоящий фурор, ведь Алина долгое время не показывалась на светских мероприятиях.

Поэтому поклонники не поскупились на восторженные комментарии, отметив, что Кабаева, кажется, «нашла источник вечной молодости».

Напомним, на днях российские СМИ сообщили о том, что Алина Кабаева родила своему мужу второго ребенка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Владимир Путин публично объявил о разводе со своей женой Людмилой в июне 2013 года, сказав, что их брак изжил себя. По слухам, у главы государства был давний роман с бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой, которая якобы уже родила ему двоих детей.

Фото: Радио КП

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