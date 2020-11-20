Лишает COVID-19 "короны": Малышева назвала специю, которая повышает защиту организма от коронавируса

Российская телеведущая Елена Малышева, заявившая недавно о том, что хорошо известный всем аспирин может эффективно бороться с коронавирусом, решила продолжить нести знания в массы и рассказала о специи, которая также может прийти на выручку в схватке с опасным ковидом.

В частности, в своей передаче на росТВ она заявила, что такой специей является обычный черный перец, пишут Дни.ру.

По словам теледоктора, в этой известной всем специи содержится вещество под названием пиперин, который способен блокировать действие частиц SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в человеческий организм.

Пиперин взаимодействует с белком S — «короной», и он перестаёт функционировать.

«А если „короны“ нет, „корона“ — это „крючки“ для прицепления клетки, значит, и вирус погибает», — заверила Малышева в эфире программы «Жить здорово».

Она добавила, что перец обладает также антибактериальными свойствами — благодаря содержанию капсаицина.

Именно оно способно воздействовать на частички вируса, которые пытаются проникнуть в наш организм.

Ее слова подтвердил приглашенный на передачу врач-иммунолог Андрей Продеус: по его мнению, «корона» — те самые крючки, которыми вирус цепляется за клетку. Если ее не будет, то и вирус погибнет.

«Он соединяется с S-белком коронавируса, при этом так, что эта ''корона'' погибает», — поддержал он ведущую.

Также Продеус подчеркнул, что наибольшее содержание пиперина находится в белом перце — 7 микрограммов, в черном и красном меньше — 6,3 и 4,3 микрограммов соответственно.

В то же время академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что впервые слышит о таком средстве.

Специалист пояснил «Газете.ру», что перец считается специей, которая предохраняет от различных инфекционных заболеваний. Однако это не значит, что нужно чрезмерно активно употреблять его в пищу.

Поэтому, как и в случае с аспирином, граждане должны сами определять, стоит ли им кушать переперченную пищу.

Ранее «ФАКТЫ» писали о «дельном совете», который Малышева дала подросткам, употребляющим снюс (спрессованный и увлаженный табак, предназначенный для рассасывания).

Фото: Дни.ру

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