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Общество и люди

"Нужна помощь психиатра": на Львовщине депутаты покоряли ступеньки на "Мерседесе"

21:06 20 ноября 2020
автомобиль

В Львовской области в городе Пустомыты водитель Mercedes Gelandewagen попытался заехать на автомобиле прямо в подъезд жилой многоэтажки. Видео, как внедорожник пытается ехать вверх по ступенькам, опубликовал Zaxid.net.

«Вот просто интересно, что было в головах двух новоизбранных депутатов Пустомытовского городского совета… Полиция конечно привлекла к ответственности и оштрафовала двоих не в своем уме, прости Господи, депутатов, но здесь, по моему мнению, нужна также помощь психиатра», — заявил по этому поводу замглавы МВД Антон Геращенко.

Один из участников инцидента — новоизбранный депутат горсовета Андрей Жидачек — утверждает, что он вместе с другом-депутатом Николаем Пущаком были в машине пассажирами, а за рулем в тот вечер был водитель депутата Пущака. Именно его называют виновником ЧП.

«Не послушал ни меня, ни Николая и, несмотря на наши просьбы и запрет, самовольно выехал на ступеньки… На водителя заявили в полицию… Я приношу искренние извинения за содеянное. Средства на восстановление поврежденного имущества дома уже переданы», — заявил Жидачек.

Кто бы ни был виновным в инциденте, но в соцсетях пользователи согласны, что депутаты повели себя крайне неумно.

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