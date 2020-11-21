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Общество и люди

Начали болеть почки, трудно концентрироваться: Людмила Барбир рассказала об осложнениях из-за COVID-19

23:57 20 ноября 2020
Барбир Людмила

Заболевшая несколько дней назад коронавирусом известная телеведущая Людмила Барбир рассказала, что в настоящее время чувствует себя намного лучше, однако у нее появились побочные эффекты болезни, которые раньше ее совершенно не беспокоили.

О том, как на ее здоровье отразилось опасное заболевание, Людмила рассказала в пятницу, 20 ноября, в прямом эфире «Сніданку з 1+1», пишет «Главред».

По словам 37-летней журналистки, когда она получила положительный тест на COVID-19, то сразу же самоизолировалась. Тогда у нее было покраснение горла и болели все мышцы, а также были ощущения, что температура подскочила до 40 градусов, хотя на самом деле она была пониженной.

«Чувствую себя гораздо лучше, чем было. Я напомню, что было горло, нос, слабость, спазмы в мышцах, трудно было и спать, и ходить, общая слабость. Затем на смену этим спазмам в мышцах пришли сильные боли головные и существенное снижение давления», — рассказала Людмила.

Сейчас ведущей гораздо лучше, но своеобразным «подарком» к выздоровлению стало то, что начали болеть почки, хотя до этого они не беспокоили женщину.

«Никогда у меня проблем с почками не было, но сейчас они начали меня беспокоить. Наверное, такой постэффект», — добавила телеведущая.

Кроме того, Людмиле все еще трудно сосредоточиться и сконцентрироваться на чем-то.

Сейчас Людмила Барбир постоянно находится на связи с врачом, принимает витамин D, C, цинк, противовирусное средство и пьет очень много воды. По ее словам, она за один день могла выпить до трех литров воды.

В настоящее время Людмила Барбир готовится вместе с семьей сдавать повторные тесты ПЦР на Covid-19.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирусом на телеканале «1+1» также переболели ведущие Маричка Падалко и Неля Шовкопляс.

Фото: instagram.com/liudmila.barbir

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Начали болеть почки, трудно концентрироваться: Людмила Барбир рассказала об осложнениях из-за COVID-19

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