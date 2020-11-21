Родила в пять лет: девочка из Перу стала самой молодой мамой в истории

Рождение ребенка в 16 лет или даже раньше считается в наши дни признаком дурных нравов или отсутствия правильного воспитания.

Но, как установили медики, в истории был случай, когда ребенок появился на свет у девочки, которой было чуть больше пяти лет, пишет National Geographic.

Издание отмечает, «совершенно обычная» на первый взгляд девочка Лина родилась в 1933 году в бедной деревне. И 14 мая 1939 года она стала мамой, когда ей было 5 лет и 7 месяцев.

Сначала о ее беременности никто и не догадывался: к врачу родители отвели ее в тот момент, когда живот округлился — они думали, что это опухоль. Однако медики сообщили невероятное: на самом деле Лина находилась на седьмом месяце беременности.

Доктор Херардо Лосада отвез девочку в столицу Лиму для дополнительного обследования, и там беременность была подтверждена. Позднее было установлено, что в раннем возрасте Лина пережила гормональный сбой, в результате чего очень рано произошло ее половое созревание. В восемь месяцев у нее началась менструация, в четыре года у нее стали развиваться молочные железы, а в 5-летнем возрасте начал увеличиваться таз.

Тем не менее он все еще оставался маленьким, и естественные роды были невозможны. Лине сделали кесарево сечение, и на свет появился здоровый мальчик весом 2700 грамм. Его назвали Херардо в честь лечащего врача Лины.

Высказывались разные версии по поводу того, кто может быть отцом ребенка Лины. Ее родные рассказывали, что девочку могли изнасиловать на реке, куда она ходила стирать одежду — это была ее обязанность по хозяйству. Также СМИ писали, что местные жители практиковали ритуальные оргии, жертвой которой могла стать девочка. Полиция даже арестовывала по подозрению в изнасиловании ее отца, но потом его отпустили.

Лина работала секретарем в клинике Лозады (Лима), где ей помогли с образованием и устроили сына в среднюю школу. Во взрослом возрасте она вышла замуж за Рауля Хурадо, от которого родила второго сына в 1972 году — когда ей было 39 лет. Семья жила в одном из бедных районов Лимы, известном как Chicago Chico («маленький Чикаго»). При этом Лина пережила своего первого ребенка, который в раннем детстве думал, что она не его мать, а сестра. Херардо ушел из жизни в 1979 году из-за болезни костного мозга.

Одна из загадок Лины Медины, по мнению пользователей Сети, — обстоятельства ее ухода из жизни. Она скончалась 8 ноября 2015-го — по данным СМИ, попала в больницу с инфарктом. Однако трудно найти информацию, при каких обстоятельствах она получила инфаркт. Даже о смерти Лины СМИ стали писать только в январе следующего года. Ей было 82 года.

Также неизвестно, как ее супруг и второй сын реагировали на историю с ранними родами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 2019 году в Украине было зафиксировано более трех тысяч родов у девушек в возрасте до 17 лет. Самым печальным в этой статистике является то, что несовершеннолетние, как правило, не наблюдаются в женских консультациях и рожают вне медучреждений. В 2019 году также зарегистрировано 3 329 абортов, из них 2 632 — у девушек в возрасте 18−19 лет.

Фото: nat-geo.ru/science

38

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter