Жил да был черный кот за углом: из-за любви к домашнему любимцу парень едва не попал в полицию

Пользователи социальных сетей нередко публикуют фото своих собак и котов, рассказывая о радости, которую дарят им домашние любимцы. Но такое безвинное хобби, как оказалось, может привести к совершенно противоположному результату и стать причиной массы неприятностей.

Так, пользователь Reddit под ником frostybab рассказал, как он однажды опубликовал в Сети фото своего кота, после чего к нему приехали полицейские.

Началось все с того, что юзер создал в Facebook группу, посвященную котам. Постепенно сообщество «раскручивалось» и становилось все более популярным. В ноябре пользователь выложил в сообществе фото своей кошки, когда она была еще котенком. Это и спровоцировало неприятную ситуацию.

По словам frostybab спустя полчаса ему написали гневное сообщение, где сказали, что у мужчины есть час, чтобы вернуть кошку якобы хозяевам, иначе те обратятся в полицию. Настоящей владелец животного отметил, что в сообщении использовалась нецензурная лексика. Отправителя автор истории знал — он когда-то отдавал ему свои вещи, но близко с ним не общался.

Через какое-то время к дому frostybab приехала полиция. Там же оказалась и семья отправителя гневного сообщения. Выяснилось, что у них накануне пропал котенок. Они решили, что пользователь похитил животное и поделился его снимком в Сети. Объяснения, что фото достаточно старое никак не помогло разрешить конфликт.

В результате, владелец кошки объяснил полицейским, что у него имеются все документы на кошку. Тем не менее, семья начала орать на правоохранителей с требованием, чтобы те провели обыск в квартире frostybab. Полицейские отказались это делать, и глава семейства принялся орать уже на автора истории. Разгневанного мужчину увезли в участок, а его семья молча ушла домой.

В заключении, frostybab отметил, что ему крайне не понравилась вся эта история. Он пообещал никогда больше не публиковать фотографии кошек в социальных сетях.

В то же время, как писали «ФАКТЫ», люди часто пренебрегают потенциальной опасностью, которая может им угрожать из-за любви к пушистым любимцам и приходят на помощь братьям нашим меньшим, спасая их от острых зубов злобных рептилий.

Фото: reddit.com/r/tifu

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