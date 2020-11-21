28.25 / 28.49 33.30 / 33.71
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Жил да был черный кот за углом: из-за любви к домашнему любимцу парень едва не попал в полицию

5:30 21 ноября 2020
Домашний кот

Пользователи социальных сетей нередко публикуют фото своих собак и котов, рассказывая о радости, которую дарят им домашние любимцы. Но такое безвинное хобби, как оказалось, может привести к совершенно противоположному результату и стать причиной массы неприятностей.

Так, пользователь Reddit под ником frostybab рассказал, как он однажды опубликовал в Сети фото своего кота, после чего к нему приехали полицейские.

Началось все с того, что юзер создал в Facebook группу, посвященную котам. Постепенно сообщество «раскручивалось» и становилось все более популярным. В ноябре пользователь выложил в сообществе фото своей кошки, когда она была еще котенком. Это и спровоцировало неприятную ситуацию.

По словам frostybab спустя полчаса ему написали гневное сообщение, где сказали, что у мужчины есть час, чтобы вернуть кошку якобы хозяевам, иначе те обратятся в полицию. Настоящей владелец животного отметил, что в сообщении использовалась нецензурная лексика. Отправителя автор истории знал — он когда-то отдавал ему свои вещи, но близко с ним не общался.

Через какое-то время к дому frostybab приехала полиция. Там же оказалась и семья отправителя гневного сообщения. Выяснилось, что у них накануне пропал котенок. Они решили, что пользователь похитил животное и поделился его снимком в Сети. Объяснения, что фото достаточно старое никак не помогло разрешить конфликт.

В результате, владелец кошки объяснил полицейским, что у него имеются все документы на кошку. Тем не менее, семья начала орать на правоохранителей с требованием, чтобы те провели обыск в квартире frostybab. Полицейские отказались это делать, и глава семейства принялся орать уже на автора истории. Разгневанного мужчину увезли в участок, а его семья молча ушла домой.

В заключении, frostybab отметил, что ему крайне не понравилась вся эта история. Он пообещал никогда больше не публиковать фотографии кошек в социальных сетях.

В то же время, как писали «ФАКТЫ», люди часто пренебрегают потенциальной опасностью, которая может им угрожать из-за любви к пушистым любимцам и приходят на помощь братьям нашим меньшим, спасая их от острых зубов злобных рептилий.

Фото: reddit.com/r/tifu

17

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пушилин

Хуже, чем в КНДР: дончане высмеяли очередной "указ" Пушилина

Ребенок

Родила в пять лет: девочка из Перу стала самой молодой мамой в истории

Ефремов Михаил

Свобода все ближе: Ефремов сделал важный шаг к получению условного срока

Измерение давления

После локдауна человечество поразит другая эпидемия: врачи сделали неутешительный прогноз

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер