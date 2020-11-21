28.25 / 28.49 33.30 / 33.71
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В детсаду Запорожья малышей спасают от гриппа чесночными амулетами из киндер-сюрпризов

7:38 21 ноября 2020
чеснок

Миф о чудодейственных свойствах чеснока против заражения гриппом неоднократно опровергался врачами. Тем не менее поверье оказалось живучим. Как сообщает zptoday, в детском саду Запорожья до сих пор требуют от родителей изготовить для малышей чесночные амулеты и нацепить их на шею ребенку.

«Амулет» представляет собой пластиковую коробочку от киндер-сюрприза. В нее накладываются зубки чеснока, а затем в конструкцию продевается нитка и вешается ребенку на шею.

Странный рецепт защиты от микробов активно обсуждается в соцсетях. Комментаторы с чувством юмора предполагают, что детей хотели обезопасить совсем не от вируса.

Некоторые видят в предложенной технологии здравое зерно: запах чеснока действительно помогает людям соблюдать дистанцию, но есть сомнения, что это сработает в случае с малышами детсадовского возраста.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения не нашла подтверждений того, что чеснок может быть полезен против вирусных инфекций, в том числе и против COVID-19. Известный педиатр Евгений Комаровский также предостерегал от чеснокотерапии в период сезонной вспышки гриппа.

Фото pixabay.com

75

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Меладзе и Джанабаева

Жил на две семьи: Валерий Меладзе впервые рассказал, как решился уйти к Альбине Джанабаевой

Заворотнюк Анастасия

Привозили тайно, под покровом ночи: стало известно, что Заворотнюк побывала на съемках шоу Малахова

Ефремов Михаил

Свобода все ближе: Ефремов сделал важный шаг к получению условного срока

Церемония прощания с Виктюком

Скандал на церемонии прощания с Виктюком: обезумевшие фанатки облизывали гроб с его телом

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер