В детсаду Запорожья малышей спасают от гриппа чесночными амулетами из киндер-сюрпризов

Миф о чудодейственных свойствах чеснока против заражения гриппом неоднократно опровергался врачами. Тем не менее поверье оказалось живучим. Как сообщает zptoday, в детском саду Запорожья до сих пор требуют от родителей изготовить для малышей чесночные амулеты и нацепить их на шею ребенку.

«Амулет» представляет собой пластиковую коробочку от киндер-сюрприза. В нее накладываются зубки чеснока, а затем в конструкцию продевается нитка и вешается ребенку на шею.

Странный рецепт защиты от микробов активно обсуждается в соцсетях. Комментаторы с чувством юмора предполагают, что детей хотели обезопасить совсем не от вируса.

Некоторые видят в предложенной технологии здравое зерно: запах чеснока действительно помогает людям соблюдать дистанцию, но есть сомнения, что это сработает в случае с малышами детсадовского возраста.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения не нашла подтверждений того, что чеснок может быть полезен против вирусных инфекций, в том числе и против COVID-19. Известный педиатр Евгений Комаровский также предостерегал от чеснокотерапии в период сезонной вспышки гриппа.

Фото pixabay.com



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