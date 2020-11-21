"Революция Достоинства — это камень, на котором Украина стоит в болоте небытия", — Андрей Плахонин

Революция Достоинства многое изменила в Украине навсегда. Об этом заявил известный историк и блогер Андрей Плахонин, сообщает Радио Свобода.

«Украина долго топчется на месте и потом эти потерянные 10 лет возмещает революционными рывками. При нынешнем разочаровании, в отличие от Оранжевой революции, в отличие от Революции на граните, Революция достоинства многое изменила навсегда. Украина уже не станет прежней, это однозначно. Социальные лифты сработали не до конца и увезли вверх немного не тех, кого следовало, но смена поколений ускорилась. И, наверное, окончательно она завершилась уже сейчас. Это важно», — сказал он.

По мнению историка, Евромайдан не изменил укаринскую элиту.

«Сейчас, кто бы ни был президентом Украины (кроме наверное Медведчука), рано или поздно он придет к тому, что Революция достоинства — один из таких камней, на которых стоит Украина. Стоит в этом болоте небытия, которое мы никак не можем осушить. К сожалению, пока не можем. Мы балансируем на этом камешке и, кроме этого, ничего знать не можем. То есть, повторяю, социальные лифты работают, но у нас, к сожалению, элита принципиально не меняется. И этим можно объяснить в том числе и то, почему определенные странные люди поднялись наверх благодаря Майдану. То есть, „кровь“ элиты была разбавлена, однако сути ее это не изменило», — считает Плахонин.

Он уверен, что сейчас украинцы не готовы к новым революциям.

«Сейчас украинцы „наелись“ революций. Сейчас возможны локальные бунты, вроде протестов против локдауна или протестов „евробляхеров“. Действительно, люди массово устали от Майдана, от войны, от политики, от кризиса. Люди не верят, что можно что-то изменить. И сейчас — самая большая яма между Майданами. А цикл между ними, как я уже сказал, примерно 10 лет. Как бы там не говорили, что будет Майдан, который сбросит Зеленского, пока не видно возможной альтернативы Зеленскому. В смысле — альтернативы, вокруг которой могли бы объединиться разные политические силы», — считает историк.

Как писали «ФАКТЫ», экс-советник президента России Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов, считает, что у нынешнего президента Украины Владимира Зеленского не будет второго срока.

31

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter