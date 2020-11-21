"Не умирайте в выходные — ждите понедельника": сеть возмутила полицейская проверка "похоронного" магазина в Прикарпатье

В Калуше Ивано-Франковской области патрульные настолько своеобразно восприняли решение о введении «карантина выходного дня», что составили акт об административном правонарушении на бюро ритуальных услуг. Об этом в Facebook сообщил владелец похоронной конторы Юрий Кузь, показав текст выписанного ему предупреждения.

В комментариях пользователи возмутились увиденным и задались вопросом — куда девать тела покойных в выходные?

«Денис Шмыгаль, как вам такое? Так и должно быть? Те, кто имел неосторожность упокоиться на выходных, должны ждать понедельника?», — обратилась к премьер-министру Светлана Шинкарь.

А Сергей Катрич посоветовал выписать штраф покойнику, который скончался «без разрешения Кабмина».

«Юра, закрывай магазин, говори, пусть несут покойного в райотдел (полиции. — Авт.), пусть там до понедельника лежит», — посоветовал он оштрафованному предпринимателю.

Напомним, накануне в Ивано-Франковске, где на прошедших выходных проигнорировали ограничения, введенные правительством, решили, что 21 и 22 ноября в городе будет действовать «карантин выходного дня».

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter