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Общество и люди

Известное украинское издательство попало в скандал из-за "неправильного" толкования гомосексуальности

21:26 21 ноября 2020
Известное украинское издательство попало в скандал из-за «неправильного» толкования гомосексуальности

Издательство «Абабагаламага» выпустило книгу «Подросткам о главном», в которой, среди прочего, попытались объяснить детям возникновение гомосексуальности.

Авторы учебника считают, что она возникает в т. ч. из-за «неправильно ориентированного семейного воспитания» и «влияния масс-медиа», однако правозащитная организация «Инсайт» считает это образчиками едва ли не пещерного мышления.

В свое оправдание глава издательства Иван Малкович в комментарии Громадське отметил, что вопрос сексуальной ориентации подробно описан на семи (!) страницах книги, которая показалась правозащитникам спорной.

Авторами «Подросткам о главном» являются Оксана Ромащенко, Марлена Буш и Светлана Возианова — их в издательстве позиционируют как «известных специалистов — докторов наук, ведущих специалисток в области физиологии, сексопатологии и дерматовенерологии».

Напомним, ранее в одном украинском учебнике по истории обнаружили карту из компьютерной игры, а в другом — фото голливудского актера.

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