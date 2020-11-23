Поплатилась за секс и самокрутки: красивая надзирательница-бодибилдер пошла под суд за связь с заключенным

В австралийском городе Сидней произошла очередная любовная история, в которой оказалась замешанной надзирательница местной тюрьмы, вступившая в преступную связь с заключенным.

Девушку зовут Мелисса Гудвин, и ей всего лишь 25 лет, пишет Daily Star.

По информации издания, Мелисса, надзирательница и бодибилдер, признала себя виновной в том, что семь месяцев поддерживала романтические и интимные отношения с заключенным по имени Кори Лондон.

Также коллеги поймали ее за тем, что она передавала любовнику контрабандную посылку: пачку табака, две зажигалки и упаковку жевательной резинки. Ее отстранили от работы в мае, когда факт романа с Лондоном стал очевидным.

Австралийка пропустила судебное заседание, на котором озвучивались обвинения в контрабанде, ради тренировки. В тот момент, когда девушка должна была быть в суде, она выложила в социальные видео фотографии из зала. Судья счел это проявлением неуважения к суду.

Во время очередного заседания, Гудвин отчетливо пробормотала «какого хрена». За это ее обвинили в неподобающем поведении в общественных местах.

Журналисты уточняют, что австралийку подозревали в неуставных отношениях и с другим заключенным, однако из-за отсутствия доказательств обвинения выдвинуты не были.

Чем в итоге закончится судебное расследование, станет известно только в 2021 году, но вряд ли девушке светит что-то хорошее и приятное.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном примере неуставных отношений, в США судью уволили за то, что она пела и пила с подчиненным, а также занималась с ним сексом.

Фото: Daily Star

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