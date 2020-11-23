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Общество и люди

Лучшая поза для изучения Теоремы Пифагора: модель снялась в джинсах, разорванных в пикантном месте

2:56 23 ноября 2020
Матильда Танто

Модель популярного бренда Fashion Nova, 25-летняя Матильда Танто продолжает радовать фанатов пикантными снимками и неожиданными образами.

Так, на днях девушка разместила в Instagramфото, на котором она лежит в сочной траве, вскинув ногу вверх.

На девушке голубые джинсы, порванные на ягодицах и коленях, просвечивающий грудь белый бюстгальтер с рюшами, а также кеды бренда Converse.

«У мамочки дома» (Mommys House) — подписала Танто пост, который набрал больше миллиона лайков. Очевидно, красотка имела в виду, что вернулась в места, где прошли ее школьные годы — время, когда можно было беззаботно лежать на зеленой травке под ласковым солнышком и не думать о карантине, предстоящих съемках и множестве прочих важных дел.

Поклонники оценили ее юмор, и намекнули, что Матильду действительно можно принять за школьницу, которая в такой позе пытается изучать Теорему Пифагора.

Некоторые фанаты обратили внимание на то, что джинсы порваны в «том самом месте» — дескать, даже «челюсть отвисла» от этого.

Но большинство поклонников привычно написали в комментариях «Как мило!», «Красотка», «Ты самая лучшая», «Сексуально», «Навсегда эталонное для меня тело» и другие приятные словам.

Напомним, Матильда и Полин Танто — модели из Франции с французско-персидскими корнями. Девушки часто демонстрировали на себе одежду популярных компаний, а после и сами создали собственный бренд купальников. Благодаря пикантным снимкам их аккаунты в Instagramсобрали 8,5 и 4,9 млн человек соответственно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в октябре Матильда Танто снялась в прозрачном белье и восхитила подписчиков. Она попозировала в комплекте голубого цвета с принтом в виде вишни. Белье выполнено из прозрачной ткани, которая просвечивает ее обнаженное тело.

Фото: instagram.com/mathildtantot

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