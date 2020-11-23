"Оргия в вашем кармане": создана первая в мире "соцсеть для секса»

Пока Facebook экспериментирует с собственным сервисом знакомств, суровые британцы решили действовать более решительно и запустили «первую в мире социальную сеть для секса».

Об этом пишет сайт телеканала РенТВ со ссылкой на Daily Star.

Сообщается, что стартап Killing Kittens, специализирующийся на организации оргий, решил запустить соцсеть в честь своего 15-летия.

Новый сервис предназначен для наслаждения пользователями от участия в оргиях в период пандемии и социального дистанцирования, заявила гендиректор Killing Kittens Эмма Сэйл.

При этом отдельный акцент в компании сделали на том, что разработкой приложения занимались исключительно программисты женского пола.

Представители Killing Kittens также отметили, что их продукт можно охарактеризовать как «оргию в вашем кармане» — вступать в интимную связь через приложение можно онлайн.

Приэ том этом пары могут заниматься любовью у себя дома, общаясь через Сеть и обсуждая «успехи» и «секретики» друг друга. Также при желании они смогут договориться о встрече у когог-нибудь дома.

«Наконец-то мы создали мировое сообщество для сексуально раскрепощенных! У нас есть Facebook для друзей, LinkedIn для бизнеса, а Killing Kittens — первая в мире социальная сеть для секса», — заявила Эмма Сэйл.

По словам разработчиков, каждый новый пользователь проходит проверку модераторов, чтобы все участники процесса были в максимальной безопасности. Приложение защищено от записи экрана и захвата видео, а также от сохранения конфиденциальной информации других юзеров.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что переход во время карантина большого количества людей к работе и общению онлайн подтолкнул сметливых дельцов к расширению перечня оказываемых услуг и товаров. Так, в него были включены прежде невостребованные в большом количестве накладные грудь и мускулы.

Фото: dailystar.co.uk

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