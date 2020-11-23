Елка из волшебного леса и антивирусные чаи: как в Киеве будут праздновать Новый год-2021

Совсем немного времени осталось до момента, когда 2020-й уйдет в историю. В этом году во многие процессы вмешался коронавирус. Несмотря на то что опасный вирус каждый день выставляет жителям планеты свой смертельный счет, жизнь продолжается. Поэтому столичные власти решили не лишать украинцев радости новогоднего торжества: Киев получит и праздничное настроение, и главную елку, причем необычную. В этом уверили организаторы празднества — команда Folk Ukraine, уже несколько лет подряд отвечающая за новогоднее волшебство в Киеве. Но в этом году придется считаться с карантинными условиями и медицинскими рекомендациями: во время пандемии все зимние локации в столице будут работать в рамках законодательных ограничений.

— Ситуация с празднованием Нового года-2021 в столице прояснилась только к концу прошлой недели, — рассказал «ФАКТАМ» Игорь Добруцкий, руководитель компании Folk Ukraine. — Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям дала добро на это мероприятие. Безусловно, людям нужны положительные эмоции. Ну, а какой Новый год без главной елки? В прошлом году наша елка вошла в топ-5 европейских новогодних красавиц. Не снизим планку и на этот раз. Мы не будем делать акцент на теме COVID-19, а постараемся подарить людям ощущение сказки.

Как и раньше, главную новогоднюю красавицу-елку смонтируем на Софийской площади. К работе приступим 26−27 ноября. К радости экоактивистов, которые обращались к мэру с просьбой не рубить живые деревья, 30-метровую конструкцию (не считая вершины) соберем с помощью 420 тысяч искусственных (изготовленных еще летом) еловых веток. Процесс установки продлится до декабря, а уже с 5−6 числа будем наряжать елку, полторы тысячи игрушек которой (как и общая атмосфера) отвечают тематике «Волшебного леса». На ветки перекочуют зайчики, белочки, совы, желуди, грибочки и другие лесные символы (высота украшений 50−70 см), а также развесим лампочки в виде свечек.



Такими «лесными» игрушками украсят главную елку страны

Гирлянды будут излучать сказочный мерцающий зеленоватый свет. На всю композицию на елке и «звездное небо» над ней уйдет не менее 20 км сияющих нитей.

Верхушкой дерева послужит сверкающая шляпа (диаметром 3,5 метра), выполненная из металла и пластиковой лозы. Для устойчивости украшенной 8-тонной елки соорудят 80-тонный бетонный противовес.

У основания главного дерева расположится гигантский пень (его площадь — 34 метра, а диаметр — 10 метров), в котором обитают лесные жители. И это сооружение послужит одной из фото-зон.

На площади расставят и елочки пониже — от 8 до 10 метров, а рядом устроят фотозоны с эльфами, гномами, лесными обитателями. Двухметровые герои будут «дежурить» возле елок, и каждый из них отвечает за свой Дух праздника: за уют и богатство новогоднего стола, за эмоции и селфи и т. д.

Соломия – хранительница сказочного огня, отвечает за эмоции, она создает воспоминания

Любко будет следить, чтобы гости ногами отбивали ритм в такт музыке, которая будет звучать на площади

Василько отвечает за соблюдение карантинных норм

В Европе отказываются проводить рождественские и новогодние ярмарки, массовые мероприятия. Сегодняшние реалии внесли некоторые коррективы и в наше празднество. У нас не будет концертов, фуд-кортов, зато создаем «терапевтический новогодний маршрут» — от главной елки до районной. Что это означает? Будет три стиля елок: районная, городская и главная. Путешествие начинается с Контрактовой площади, где установят районную елку с игрушками и фотозонами, а весь декор выдержан в стиле Петриковской росписи. На Подоле гостей ждут большой каток, четыре теплых зоны, горки, всюду будет иллюминация, а сувениры и напитки предложат в стоящих на определенном расстоянии домиках (по санитарным нормам их должны застеклить и оставить лишь маленькое окошечко для выдачи покупки).

Далее маршрут проляжет через Андреевский спуск, где рестораторы организуют выносную торговлю, в том числе горячими антиковидными напитками. Затем через Аллею художников попадаем на Владимирскую горку. В парке, на плато перед «хрустальным» пешеходным мостом, тоже разместят много домиков с антикризисными напитками.

Мост приведет путешественников к городской елке — под Арку дружбы народов. Здесь можно покататься на катке, полюбоваться столичной панорамой на колесе обозрения и снова угоститься горячими витаминными напитками. Далее спускаемся к Филармонии, проходим через туннель «звездное небо» и выходим к яркой 15-метровой арке на Европейской площади. Потом, прошагав по Крещатику и по улице Михайловской, можно подняться к Софийской площади с красочными фотозонами. С помощью лазера желающие смогут здесь писать поздравления на домах, соборах. На площади разместят пару десятков избушек по продаже сувениров, пряников и горячих напитков. Вместо концертов будет звучать фоновая музыка. Как будут украшены все локации, посетители увидят уже на месте.

Создадим много праздничных зон, чтобы развести потоки людей для их же безопасности. А на Софийской площади установят ограждение, муниципальная полиция будет регулировать количество посетителей на локации, вход и выход расположатся в разных местах, предусмотрен температурный скрининг. На территории празднования обязательное использование антисептиков, масок, соблюдение дистанции между людьми.

Туристический новогодний маршрут можно построить в любом порядке. Карты маршрута разместят повсюду — дизайнеры уже работают над ними. Кроме того, задумано много интерактива. Веб-камеры установят на елке и под ней. Предусмотрено немало сюрпризов, среди которых, например, такая опция: человек сможет зайти на специальный сайт и разместить изображение своего лица на выбранной елочной игрушке, а потом распечатать себе фото на память. Мало того, технические условия позволяют попасть и на зарубежные аналогичные веб-ресурсы. По крайней мере за создание такой программы взялись сейчас серьезные разработчики международного уровня, выполняя наше задание.



Фрагменты новогодней подсветки на маршруте

Зажгут главную елку, как обычно, 19 декабря. Святой Николай будет участвовать в событии в виде голограммы. А зимние городки на перечисленных локациях планируют работать до Крещения.

По словам организаторов праздника, новогодняя смета составит около 3,7 млн гривен (главная елка и торжество финансируют сами организаторы и партнеры мероприятия).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о прогнозе, который дали синоптики на Новый год. Напомним, что в прошлом году на главной елке развесили игрушки-щелкунчики, а на Контрактовой площади — полтавскую керамику.

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