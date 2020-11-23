В Днепре дети жестоко расправились со щенком: сеть негодует

В городе Днепре дети забили насмерть палками двухмесячного щенка, найденного в частном секторе. О случившемся рассказала в Facebook зоозащитница из Днепра Галина Бабешко. По ее словам, она как раз подыскивала бездомным собакам хозяев и решала вопросы с приютом и ветеринарной клиникой, а тем временем до щенка добрались дети. Когда юных догхантеров отогнали, животному уже было не помочь.

«Я разбита морально, как можно забить палками щенка, он был такой милый, очень контактный… Что сделал этот щенок? В чем провинился? Кого вы растите люди??? Слов нет», — добавила Бабешко.

Женщина уверена, что такую жестокость дети могли почерпнуть исключительно из семьи. «Уверена что такое насилие прививают дома, только дома он мог услышать что собак можно бить, травить, давить машиной», — считает зоозащитница.

Жители Днепра соглашаются, что дети проявили просто звериную жестокость.

Также жители Днепра вспоминают, что и раньше стыкались с необъяснимой жестокостью детей к бездомным животным.

Фото Галина Бабешко/Facebook

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